جولات تفتيشية على أماكن العمالة الوافدة في طرابلس

قامت دوريات ادارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات باجراء جولة تفتيشية داخل بلدية عين زارة بطرابلس رفقة جهاز الحرس البلدي ومركز شرطة عين زارة والمهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس وجهاز المخابرات العامة لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة داخل المحال التجارية وأماكن سكنهم للتأكد من اجراءاتهم واقامتهم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب، بشأن متابعة أوضاع العمالة الوافدة وإجراء جولات تفتيشية على أماكن تواجدهم.

وهذا ولازال الحملة مستمرة لتشمل كافة البلديات لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم واجراءاتهم القانونية.