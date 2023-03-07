شكشك: نحن على استعداد لتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة قرار تشكيل لجنة الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، وذلك لوضع الآلية المناسبة لإتمام عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة، تنفيذاً لأحكام القانون.

وأكد رئيس اللجنة المكلفة، عبد الناصر بشير بن نافع، بأن رئيس ديوان المحاسبة قد أبدى استعداده لتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب.

وفي ذات السياق عقدت اللجنة، اليوم، اجتماعاً موسعاً في هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لبحث عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة.