تخريج الدفعة السابعة بمركز تدريب لواء طارق بن زياد المُعزّز ببنغازي

قام مركز تدريب اللواء طارق بن زياد المعزز بتخريج الدفعة السابعة بمركز تدريب بنغازي، وذلك بحضور رئيس اركان القوات البرية، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الشخصيات والقيادات العسكرية بالقوات المُسلحة

وتخلّلت مراسم التخريج، إلقاء العديد من الكلمات التي تحثّ على التدريب ورفع الكفاءة والانضباط، وتنفيذ التعليمات التي تحقق الهدف الرئيسي وهو حماية ليبيا وأمن مواطنيها وتوحيد كلمتها بدورهم، قدّم الخريجون الجدد عرضاً عسكرياً يبرز حرص لواء طارق بن زياد على رفع كفاءة الجندي الليبي المقاتل.