لجنة البرلمان تجتمع بديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لتنفيذ القانون رقم 2

أعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، تفاصيل انعقاد لجنة الاستلام والتسليم، بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح بيان مجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بالقرار رقم (20) لسنة 2023 الصادر عن رئيس المجلس، والذي ينص على تشكيل لجنة الاستلام والتسليم، بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بناء على القانون رقم (2) لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب، عقدت اجتماعاً، أمس الإثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك”.

وتابع البيان، أن الاجتماع جاء بهدف “وضع الآلية المناسبة لإتمام عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة تنفيذاً للقانون المشار إليه”.

وأردف البيان أن “رئيس اللجنة المكلفة، عبد الناصر بشير بن نافع، أشار إلى أن خالد شكشك أكد استعداده لتنفيذ القانون، الصادر عن مجلس النواب”.

وختم البيان موضحًا أن “اللجنة عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بهيئة الرقابة الإدارية وذلك لبحث عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة”.