الدبيبة والكبير وشكشك يبحثون الاستعدادات لشهر رمضان

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، متابعة استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء (500) مدرسة جديدة، والإطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وفي الختام أكد المجتمعون، أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة.

وتم التأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.