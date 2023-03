جهاز الإسعاف والطوارئ: وفاة عاملين وافدين جراء انهيار خط مياه قيد الإنشاء في الخمس

ليبيا – أكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي” انهيار خط مياه قيد الإنشاء بطريق سوق الخميس بالقرب من سيتي مول.

علي أعلن في تصريح لشبكة “لام” وفاة العاملين الذين انهارت عليهم الحفرة أثناء العمل بمشروع للمياه بمنطقة سوق الخميس، مؤكداً أنه منذ اللحظات الأولى من انتشالهم من الحفرة التي انهارت كان وضع العاملَين حرجا للغاية.

وأوضح أن العاملان أحدهما مصري الجنسية والآخر من الجنسية الإفريقية لم يتم التعرف على هويته.

ولفت إلى أن العاملان يتبعان إحدى الشركات التي تشرف على مشروع إنشاء خط أنابيب مياه بمحاذاة الطريق سوق الخميس امسيحل الخمس.

