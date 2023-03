بإشراف من النائب العام.. عملية أمنية واسعة داخل “القريات”

أطلق عناصر من اللواء 444 وإدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية ومنسوبي قسم ضباط شؤون المعلوماتية في مكتب النائب العام عملية أمنية واسعة في نطاق بلدية القريات قرب مدينة غريان.

وأتت هذه العملية بأمر وإشراف من النائب العام على خلفية قيام مجموعات داخل بلدية القريات بجرائم اتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والهجرة غير النظامية، وفق ما أفاده مكتب النائب العام.

وبحسب المكتب، أسفرت العملية عن ضبط مجموعة من المطلوبين لدى النائب العام بعد تبادل إطلاق نار وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر وآليات.

المصدر: مكتب النائب العام

