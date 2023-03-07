باتيلي يبحث مع الدبيبة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه للوصول للانتخابات

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والفريق السياسي المرافق له، في أول لقاء لباتيلي بعد الإحاطة التي قدمها في مجلس الأمن.

وقدم باتيلي للدبيبة ، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ملخصاً لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدا أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة، كما تم مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه، بحيث يكون قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وأكد الدبيبة دعم حكومته لإجراءات البعثة، التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية، لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين، مؤكدا جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.