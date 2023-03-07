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المصراتي: شكشك يعاني من الهستيريا بعد إعادة اختصاص مراجعة العقود إلى هيئة الرقابة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، أن رئيس ديوان المحاسبة، طرابلس خالد شكشك أصيب بحالة هستيرية بسبب قرار مجلس النواب بإعادة اختصاص الرقابة ومراجعة العقود إلى  هيئة الرقابة الإدارية.

المصراتي، وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال: “حالة هستيرية يعاني منها خالد شكشك اثر قرار مجلس النواب بإعادة اختصاص الرقابة ومراجعة العقود لهيئة الرقابة الادارية بعدما سلبه الإخوان بقرار من مؤتمر قندهار العام سيء الصيت سنة 2013 ومنحوه لديوانهم عقب تمكنهم منهم بتعيين شكشك على رأسه”.

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قناة ليبيا الحدث

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