البحث عن المفقودين: التعرف على 11 حالة مجهولة الهوية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 11 حالة مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي DNA

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي مع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA

وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي .

وجرى مطابقة 11 حالة من الحالات مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي DNA من ادارة المختبرات وسيتم إحالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام .

ودعت الهيئة ذوي المفقودين في حالة الاستفسار إلى الاتصال عبر الرقم 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر والواتساب على الرقم ذاته.