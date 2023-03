ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه تم التحذير مرارًا وتكرارًا منذ عام 2011 بأن التغير الديمغرافي سوف يضيع الجنوب.

التكبالي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه الآن تسارعت الوتيرة مع إهمال الدولة، ومساهمتها في نقص مقومات العيش الكريم، مضيفًا: “فلا تضحكوا اليوم كي تبكوا غدًا”.

