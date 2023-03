بعد إحاطة باتيلي.. سفراء 3 دول كبرى يلتقون بالدبيبة غدا في طرابلس

أفادت مصادر لليبيا الأحرار بأن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة لدى ليبيا سيلتقون برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، غدا في العاصمة طرابلس.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أطلق مبادرة “تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023″، وفق إحاطته.

وأعلن باتيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير، اعتزامه “إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات”.

وأضاف باتيلي أن اللجنة المقترحة “سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين”، طبق قوله.

من جهتها، حثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع خطة باتيلي، لإجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة بناءة، وفق قولها.

بينما حثت السفارة البريطانية لدى طرابلس، في تغريدة لها على تويتر “القادة الليبيين” على احترام التسوية والاتفاق على شروط الانتخابات واحترام الجميع، وفق تعبيرها.

في المقابل، حذر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن مما سماه “التسرع في تنظيم الانتخابات، باعتباره لن يحل مشاكل ليبيا”، وفق قوله.

واعتبر المندوب الروسي أن إنشاء آليات جديدة لتسوية المشكلة الليبية دون إشراك ليبيا نفسها لن تكون مثمرة، قائلا “الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة، طبق قوله.

