دبيبة: عازمون على مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أن حكومته عازمة على مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

وقال دبيبة خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الليبي- الألماني الثاني، إن قطار الاستقرار قد انطلق، داعيا رجال الأعمال الألمان إلى اللحاق به، منبها إلى فتح حكومة الوحدة مجالات الاستثمار في الطاقة.

وأضاف دبيبة، أن حكومته عازمة على الدخول في مجال الطاقة الخضراء، حيث تمتلك ليبيا كل الإمكانات في هذا المجال.

وتابع: “نحن نريد استثمارا حقيقيا من خلال النفط والغاز، ليبيا لن تبقي هكذا دائما، ستكون رائدة في المجالات كافة”.

كما أكد ريس حكومة الوحدة الوطنية، على دعم حكومته للقطاع الخاص ليكون العمود الفقري للاقتصاد الليبي في المستقبل.