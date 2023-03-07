المنقوش تناقش مع السفير القطري آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد

الوطن| رصد

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، حيثُ بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، والعمل المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الليبية القطرية المشتركة، وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشار السفير لدعم بلاده لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” من أجل إجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.