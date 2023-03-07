صلهوب: البلدية تعمل على مقترح لحل مشكلة الاكواخ وتوفير مساكن صحية

ناقش عميد بلدية المرج وليد صلهوب مع وزير الشؤون الأجتماعية بالحكومة الليبية المبروك غيث متطلبات البلدية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها.

وتطرق عميد البلدية خلال لقاء عقد بديوان المجلس إلى موضوع الأكواخ وما تعانيه هذه الشريحة والتي تعتبر من اهم أولويات البلدية وتم عرض عدد من الخطوات التي قامت بها البلدية من أعمال حصر و تجهيز مقترح للإسكان العام خاص بهذه الشريحة لإيجاد الحلول المناسبة لأنهاء هذه المشكلة وتوفير مساكن صحية لهم.

كما طلب عميد البلدية بتقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود ومد يد العون لهم في توفير بعض الاحتياجات والسلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك كما تم التطرق إلى إنشاء مبنى لمكتب الشؤون الاجتماعية المرج حيث قامت البلدية بتخصيص أرض لأنشاء مبنى الشؤون الاجتماعية المرج.