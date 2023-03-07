سفيرة كندا: ندعم جهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا إزابيل سافارد، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال العام 2023، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة بمكتبه في العاصمة طرابلس سفيرة كندا بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة انتقال عمل السفارة إلى طرابلس كأغلب السفارات التي باشرت عملها من العاصمة، مؤكدا جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف.