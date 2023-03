ليبيا – استقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تجمع الأحزاب الليبية.

مهراج قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “زارني تجمع الأحزاب الليبية برئاسة عبد الله التقاز لإبلاغي بترحيبهم الإيجابي بإحاطة عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، أمام مجلس الأمن، رغم بعض التساؤلات المشروعة”.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده الكامل لمقترح المبعوث الخاص.

Shares

The post سفير فرنسا لـ تجمع الأحزاب الليبية: بلادي تدعم لمقترح المبعوث الأممي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية