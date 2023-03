“بوجناح” يلغي قرارات نقل كوادر طبية

أصدر وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، قرارا بإلغاء نقل العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

هذا وكان وزير الصحة المكلف قد اعتمد أمس الإثنين الدفعة الثانية من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية، للعناصرِ الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوِزارة الصحة، بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات.

وأوضحت وزارة الصحة أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد، وفق ما نشرته وزارة الصحة.

المصدر: وزارة الصحة

