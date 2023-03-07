مباحثات ليبية قطرية حول سبل دعم الانتخابات والاستقرار

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وناقش اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، وعمل حكومة الوحدة المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الليبية القطرية المشتركة وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد السفير القطري دعم بلاده لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي من أجل إجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.