ليبيا الان

المستشار صالح يؤكد للسفير الأمريكي إتمام البرلمان للتشريعات المتعلقة بالإنتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ” ريتشارد نورلاند ” و القائم بالأعمال بالسفارة ” ليزلي اوردمان ” تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال

وأكد المستشار ” صالح ” خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي على وفاء البرلمان  بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مشيرا الى  استعداد المجلس لاي  تعديل اذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات

مشددا  على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

الوسوم

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التعديل الدستوري الـ 13 حكومة موحدة لمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ليبيا مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك