المستشار صالح يؤكد للسفير الأمريكي إتمام البرلمان للتشريعات المتعلقة بالإنتخابات

الوطن / رصد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ” ريتشارد نورلاند ” و القائم بالأعمال بالسفارة ” ليزلي اوردمان ” تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال

وأكد المستشار ” صالح ” خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي على وفاء البرلمان بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مشيرا الى استعداد المجلس لاي تعديل اذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات

مشددا على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.