الوطنية للنفط: إنتاج الخام بلغ مليون 205 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة الماضية

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ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون 205 ألف برميل يوميًا, خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسوك” أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل يوميا خلال نفس المدة.

وأوضحت أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 28 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 810 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 136 مليون قدم مكعب.

وأفادت المؤسسة أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 79 مليون قدم مكعب، و إنتاج مصانع الأسمنت بلغ 3 مليون قدم مكعب.