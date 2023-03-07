الشويهدي: المشري يتبع استراتيجية وضع العصاة في العجلة 

اعتبر جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، والعضو المكلف بشأن التسليم والتسلم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري يتعمد وضع العصا في العجلة.

وقال الشويهدي في تصريح صحفي، إن “خطابات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعدم تنفيذ قانون نقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية، تصب في استراتيجيته المتكررة في وضع العصاة في العجلة وتعمده وضع العراقيل”.

وتابع أنه “لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الوحيدة ولا علاقة للأمر بالتنسيق والشراكة مع مجلس الدولة”.

وأردف الشويهدي أن “الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة فقط بخصوص اختيار رؤساء ووكلاء هذه المؤسسات”.

وأشار إلى أن “هذه التصرفات من المشري ستؤثر سلبا على حالة التقارب بين المجلسين، خاصة حالة التوافق بعد التعديل الدستوري الـ13”.

وأردف الشويهدي أنه تم عقد اجتماع أمس “مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في طرابلس، وأبدى استعداده لتشكيل لجنة لتحديد آلية الاستلام والتسلم تنفيذا لقرار مجلس النواب الأخير”.

وتابع؛ “شكشك أكد أنه مستعد لتنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن نقل بعض الصلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية”.

وأضاف الشويهدي، أن “غدا ترسل اللجنة البرلمانية خطابا رسميا لخالد شكشك لتشكيل لجنة، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية لتشكيل لجنتها لتبدأ بعدها إجراءات الاستلام والتسلم”.

وأوضح أن “القرار يخص نقل إدارة العقود فقط، وبقية الصلاحيات تبقى في يد ديوان المحاسبة ورئيسها”، مردفًا أن “الموضوع لا علاقة له بملف المناصب السيادية العالق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة”.

وقال الشويهدي إن “كل هذه المؤسسات تتبع السلطة التشريعية وهي الوحيدة التي تملك القرار في نقل الصلاحيات أو ضم المؤسسات”.

وختم موضحًا أن “ديوان المحاسبة يخضع للسلطة التشريعية، ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية حتى تعترض الأخيرة أو تبدي رأيها في الأمر أساسا”.