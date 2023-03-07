المصرف المركزي يعلن قيمة الإنفاق على المرتبات بالمؤسسات السيادية

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء قيمة الإنفاق على المرتبات بالمؤسسات السيادية التابعة للدولة الليبية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير من العام الجاري

وبين مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإنفاق على الباب الأول “المرتبات” لمجلس النواب والجهات التابعة له 158,448,224,000 دينار، ومجلس الدولة 2,496,472,000 دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له 56,712,237,000 دينار.

وبلغ الإنفاق على مرتبات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 244,577,734,000ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها 890,479,475,000، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها 641,543,485,000 دينار.