السفير الألماني: على كل الأطراف المعنية بالمبادرة الأممية على المساهمة في تنفيذها

ليبيا – جدد السفير الألماني مايكل أونماخت دعم برلين لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

السفير الألماني جشع خلال المنتدي الاقتصادي الليبي الألماني الثاني وفقًا لما نقلته قناة “فبراير” كل الأطراف المعنية بالمبادرة الأممية على المساهمة في تنفيذها.

وأكد على أن برلين تسعى لتعزيز وجودها السياسي والاقتصادي في ليبيا ضماناً لاستقرارها، مشيرًا إلى أن بلاده كانت دائمًا داعمة لاستقرار ليبيا وهو ما أكدته عبر تنظيمها مؤتمري برلين.

وتعهد في الختام بتسهيل منح التأشيرات لليبيين من طرابلس قبل نهاية العام الجاري.

