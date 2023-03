“حكومة الوحدة” تبحث ضبط الأسعار وصرف المرتبات خلال شهر رمضان

ناقش رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة استعدادات الحكومة لشهر رمضان، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، وفق إعلام الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي ضم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كما اتُّفق خلال اللقاء على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء 500 مدرسة جديدة، والاطلاع على الخطوات المنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وفي الختام أكد المجتمعون أهمية المشروع وتكثيف الجهود لانطلاق الخطة، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في المدن والمناطق.

كما تم التشديد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

