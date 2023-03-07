لنقي: عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل أمر في غاية الأهمية

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي اليوم الثلاثاء، إن عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل بعد غياب ثماني سنوات أمر في غاية الأهمية.

وأضاف لنقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن عودة الدائرة الدستورية مهم لتصحيح المسار التشريعي لعمل البرلمان ومراقبة أعماله وموافقتها لصحيح القانون.

وأوضح عضو المجلس، أنه كان من الواجب التوقف عن العبث التشريعي ووضع حد لخروقات العمل التشريعي واعطاء الحق لكل من له مصلحة الطعن بعدم دستورية القوانين أمام الدائرة الدستورية.

وختم لنقي تصريحه :”:وهذا ما خلصت له الدائرة الدستورية في حكمها ببطلان قانون إنشاء محكمة دستورية”.