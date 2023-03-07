رئيس مجلس النواب يبحث مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية تطورات الأوضاع

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند رفقة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمان.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، حيث أكد رئيس مجلس النواب على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكد رئيس مجلس النواب على استعداد المجلس لتعديل اللازم لها اذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجراءها.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.