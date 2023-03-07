مستشار الأمن القومي الليبي يلتقي وفدا عراقيا رفيع المستوى طرابلس

مستشار الأمن القومي ابراهيم بوشناف صباح اليوم الثلاثاء في طرابلس وفدا رفيع المستوى من وزارة خارجية جمهورية العراق.

وأكد بوشناف خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي ترتبط بها البلدين الشقيقين، معربا عن دعم إعادة افتتاح السفارة العراقية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي .

بدوره قدم رئيس الوفد الدبلوماسي العراقي الشكر لكل مؤسسات الدولة في ليبيا وعملها على تمتين العلاقات الثنائية.

وأوضح المسؤول العراقي أن وجوده على رأس وفد من خارجية بلاده في طرابلس، مهمته الأساسية الترتيب والعمل لافتتاح السفارة قريبا.