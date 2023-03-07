اقعيم يبحث مع بلدية ومديرية أمن طبرق النهضة العمرانية والوضع الأمني في المدينة

بحث وكيل وزارة الداخلية وعضو لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار المكلّفة من مجلس النُواب فرج اقعيم مع مُدير مُديرية أمن طبرق عميد سامي إدريس وعميد بلديتها فرج بوالخطابية النهضة العمرانية والوضع الأمني في طبرق.

وتطرق المجتمعون بحضور مُدير المركز الطبّي طبرق فرج الجالي إلى أوضاع الأراضي المملُوكة للدولة، بالإضافة لآخر مُستجدات العمليات الأمنية في المدينة ومدى الاِلتزام بتنفيذ مُخرجات المُلتقى الدوري لمُدراء الأمن الذي عُقد في مدينة اجدابيا مُنتصف شهر فبراير الماضي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود رجال الشرطة للحفاظ على الاِستقرار وفرض هيبة الدولة.