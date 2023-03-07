تفاصيل أول لقاء بين الدبيبة والمبعوث الأممي عقب إحاطة مجلس الأمن

استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والفريق السياسي التابع له، في أول لقاء له بعد إحاطته في مجلس الأمن بشأن ليبيا، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقدم باتيلي لرئيس الوزراء، مُلخصا لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدا أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة.

وتم مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه، بحيث يكون قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وأكد رئيس الوزراء دعم حكومة_الوحدة الوطنية للإجراءات المُتخذة من طرف البعثة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين، مؤكدا جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكدت المنقوش أن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي التي يتم التواصل معها بشكل مستمر، داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية،ومؤكدة استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق.