باثيلي يُطلع الدبيبة على الإجراءات العملية لتنفيذ مبادرته الهادفة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

اطلع المبعوث الاممي لدى ليبيا، عبد الله باثيلي رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة على مُلخص جولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدًا أن جميعها تصبُ في مصلحة مبادرته الداعية للانتخابات.

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أوضح أن باثيلي وفي أول لقاء له بعد إحاطته أمام مجلس الأمن، ناقش مع الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الإجراءات العملية لتنفيذ مبادرته المقترحة لإجراء الانتخابات.

من جهته أكد الدبيبة على دعم حكومته للإجراءات المتخذة من قبل بعثة الأمم المتحدة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول على لاانتخابات في ليبيا، داعيًا على ضرورة تشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.