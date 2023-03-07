هذا ما جاء في لقاء الدبيبة بالسفيرة الكندية

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء بمكتبه، سفيرة كندا لدى ليبيا إزابيل سافارد، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأكدت السفيرة الكندية خلال اللقاء دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال العام 2023، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا.

من جانبه دعا الدبيبة إلى ضرورة انتقال عمل السفارة إلى طرابلس كأغلب السفارات التي باشرت عملها من العاصمة، مؤكدا جهود حكومته في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف.