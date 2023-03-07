اقعيم يبحث المُستجدات الأمنية في مناطق وأحياء بنغازي

العنوان – بنغازي

بحث وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع مُدير أمن مُديرية أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية ، المُستجدات الأمنية في مناطق وأحياء المدينة.

واستعرض اقعيم خلال الاجتماع التقارير الخاصة كلٌ حسب نطاق اِختصاصه ومدى تنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وتطرق الاجتماع إلى اِحتياجات ونواقص مراكز الشرُطة والأقسام وسُبل التعاون المُشترك لمُكافحة الجريمة والظواهر الهدامة المُنتشرة مؤخرًا وصولاً للتسوّل والكلاب الضالّة.

وأكد وكيل الوزارة مجدداً بفعل كل ما يلزم لدعم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حسب الإمكانيات المُتاحة لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة.

ودعا اقعيم إلى الاِرتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وانخفاضًا في وقوع الجريمة مُقارنة بالفترات السابقة ، بسبب دور وزارة الداخلية الفعّال في المُجاهرة بالقانون وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان.