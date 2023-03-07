شبكة تواصل الأحزاب تكشف موقفها من خطة باثيلي لإجراء الانتخابات

طالبت شبكة تواصل الأحزاب السياسية، الثلاثاء البعثة الأممية بعدم تجاهل الأحزاب معلنة في الوقت ذاته عن ترحيبها بإحاطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بشأن الانتخابات في ليبيا .

وقالت الشبكة في بيان لها، أن تجاهل البعثة الأممية دور الأحزاب السياسية في مسار الحل، لا يخدم المصلحة الوطنية، كون الأحزاب أهم أدوات العمل السياسي .

وأضاف البيان، أنه لابد من تجديد شرعية كل المؤسسات القائمة، من خلال إجراءات انتخابات حرة وشفافة مقبولة النتائج وبمقومات صحيحة وتوافقات سياسية.

ودعا البيان الى إقرار دستور توافقي دائم، وتوحيد المؤسسات السيادية، بمشاركة الأحزاب والمكونات الاجتماعية والمجتمع المدني.