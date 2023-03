بعيو: يموت آلاف الليبيين بالسرطان وبوجناح ينفق الملايين على السفريات والفنادق

ليبيا – انتقد رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو تعامل حكومة تصريف الأعمال وخاصة وزارة الصحة مع المرضى الليبيين.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “يموت الطفل صهيب المسماري لأن والده الفقير لم يجد استجابة لنداءاته بعلاجه على نفقة الدولة ويموت آلاف الليبيين بالسرطان لأن حكومة الدبيبات لا توفر لهم العلاج والدواء، ويُنفق وزير الصحة المزيف رمضان بوجناح الملايين سفريات وفنادق. فهل بعد هذا الفجور فجور؟”.

