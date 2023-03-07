لجنة الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023 تلتقي برئيس جامعة بنغازي

بنغازي 07 مارس 2023 (وال)- عقدت اللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 ميلادي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الثالث بمجمع الكليات الطبية لجامعة بنغازي بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عز الدين الدرسي.

واستعرض رئيس اللجنة – مدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية في مستهل الاجتماع؛ نتائج عمل اللجنة منذ انطلاق اشغالها والمحضرين الخاصين بالاجتماعين الأول والثاني، باحثًا نتائج اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة العليا.

وناقشت اللجنة مع رئيس الجامعة دورها في إثراء الاحتفائية من خلال مختلف البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والفنية التي تمتد على مدى العام.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عز الدين الدرسي دعمه التام لهذا البرنامج، مؤكدًا أن الجامعة عادت للحياة مجددًا من خلال المشاريع الجارية الآن، لافتًا إلى أنها زاخرة بمختلف الخبرات التي ستعمل من خلال لجان نوعية تدعم اللجنة العليا للاحتفالية.

وأشار إلى أهمية الحدث، مؤكدًا أن مختلف الكليات وإدارة النشاط الطلابي ومركز البحوث والدراسات في الجامعة، ستعمل على إنجاح هذه الاحتفالية بما يليق بالجامعة وبالمدينة.

ولفت إلى ضرورة العمل على توسعة المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع وتقنينها، وذلك لشروع الجامعة الفوري في تنفيذ المطلوب منها خاصة فيما يتعلق بصون التراث المادي واللامادي وتحديثه. (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال