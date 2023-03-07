جريدة لندنية : تمسك المشري بالتعديل الدستوري مناورة لهذا السبب

أفاد تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، الثلاثاء fأن تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمضي قدمًا في التعديل الدستوري، مناورة للحفاظ على نفوذه في إدارة العملية السياسية.

وأوضح التقرير أن المشري يسعى لرفع “الفيتو” على مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات.

وبحسب التقرير فأن مشاركة مزدوجي الجنسية لطالما تُشكّل عقدة في المفاوضات بين مجلسي “النواب والدولة” بشأن التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشار التقرير الى أن هذا الموقف موجهًا ضد المشير خليفة حفتر، لأنه يملك الجنسيتين الليبية والأمريكية.