عقيلة صالح: مجلس النواب أوفى بالتشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح صالح خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند أن وفاء النواب من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتطرق اللقاء الذي عقد في بنغازي بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمانلا، سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى استعداد المجلس لتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجراءها.

وشدد صالح، على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.