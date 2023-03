الأمين: الإرادة الإخوانية تقف وراء كل ما يزيفه المشري كجماعة معطلة للإرادة الوطنية 

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الموالي إلى تركيا الحبيب الأمين على تصريح رئيس مجلس الدولة خالد المشري بقوله إن الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه لو تم مراجعة قائمة الداعمين للمشري ومن وافق على التعديل الـ 13 لعلم الجميع أن الإرادة الإخوانية تقف وراء كل ما تزيفه وتهرول نحوه للتمترس بالسلطة كجماعة معطلة للإرادة الوطنية.

