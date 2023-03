أعلن حزب السلام والازدهار الإفراج عن عضو الحزب المحتجز لدى القوات الأمنية في بنغازي “أحمد التواتي”، بعد احتجاز دام أسبوعا.

وأعرب الحزب في بيان له، عن أمله في أن يكون هذا الإفراج بادرة خير للإفراج عن جميع الليبيين المحتجزين بسبب الرأي السياسي في كل انحاء البلاد.

وشدد الحزب على ضرورة احتواء التيارات الشبابية وإن اختلفت وجهات نظرهم وآرائهم السياسية، مؤكدا على ضرورة الحوار واحترام اختلاف الرأي.

وكان الحزب دعا في بيان له ليلة البارحة، السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية إلى الإفراج الفوري عن عضو الحزب أحمد التواتي.

يذكر أن منظمة رصد الجرائم في ليبيا حملت جهاز الأمن الداخلي مسؤولية اعتقال التواتي، مطالبة بإخلاء سبيله فوراً، ومستنكرة في الوقت نفسه استمرار استهداف المجتمع المدني وعمليات الاعتقال دون مسوّغ قانوني.

المصدر: حزب السلام والازدهار

The post بعد اعتقال دام أسبوعا.. الإفراج عن عضو حزب السلام والازدهار “أحمد التواتي” في بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار