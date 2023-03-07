المبعوث الأمريكي يؤكد لرئيس البرلمان دعم واشنطن لجهود “باتيلي” بشأن الانتخابات الليبية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لوضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات.

وبحسب السفارة الأمريكية على موقع التدوينات “تويتر”، جاء ذلك خلال لقاء نورلاند ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن نورلاند، قوله: “لقد تحدثت مع رئيس مجلس النواب صالح عن مجهودات المجلس إلى الآن في وضع قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأضاف نورلاند: “لقد أكدت لرئيس مجلس النواب صالح دعم الولايات المتحدة جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على أساس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام”.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن لقاء نورلاند وعقيلة تناول تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن عقيلة أكد لنورلاند وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وأكد عقيلة ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

ونفى عقيلة وجود أي عوائق تشريعية تحول دون إجراء الانتخابات، بعد إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم تأكيده استعداد مجلس النواب لإجراء التعديل اللازم للقوانين الانتخابية، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.