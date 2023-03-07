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اقعيم يطلع على أوضاع أراضي الدولة وآخر مُستجدات العمليات الأمنية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أطلع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، اليوم الثلاثاء على أوضاع الأراضي المملُوكة للدولة الليبية وآخر مُستجدات العمليات الأمنية بمدينة طبرق .

جاء ذلك خلال مُباحثات السيّد وكيل وزارة الداخلية- عضو لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار المكلّفة من مجلس النُواب ” فرج اقعيم ” ومُدير مُديرية أمن طبرق عميد ” سامي إدريس ” وعميد بلديتها ” فرج بوالخطابية ” ومُدير مركزها الطبّي ” فرج الجالي ” .

وتطرّق الاِجتماع إلى أوضاع الأراضي المملُوكة للدولة الليبية علاوةً على آخر مُستجدات العمليات الأمنية في مدينة طبرق ومدى الاِلتزام بتنفيذ مُخرجات المُلتقى الدوري لمُدراء الأمن الذي عُقد في مدينة اجدابيا مُنتصف شهر فبراير الماضي ، مع تأكيداتٍ بضرورة تكثيف جهود رجال الشرطة للحفاظ على الاِستقرار وفرض هيبة الدولة .

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المشهد

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