الداخلية تعلن القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابي خطير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن القاء القبض على شخصين من تشكيل عصابي تخصص في اختطاف الأجانب وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأشارت الداخلية الى أن التشكيل العصابي مكون من أشخاص ليبين الجنسية ومعهم أشخاص من جنسيات أفريقية.

وتم إلقاء القبض على شخصين وهما المدعو “ا،م،غ” ليبي الجنسية، والأخر يدعى “م،لا،غ” إفريقي الجنسية.

وتمكن أعضاء التحري من تحرير المختطفين، وبالاستدلال مع المقبوض عليهما اعترفا بما نسب إليهما من تهم وتم إحالتها إلى الجهات المختصة وجاري البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي.