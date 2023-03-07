“داخلية الدبيبة”: ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الأجانب لطلب فدية مالية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الوحدة الوطنية المؤقتة، إلقاء القبض على شخصين من تشكيل عصابي تخصص في وقائع خطف أشخاص من جنسيات مختلفة غير ليبية وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه وردت معلومات لأعضاء التحري بالإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية حول واقعة خطف أشخاص من جنسيات مختلفة غير ليبية وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأضافت أنه من خلال التحري وجمع المعلومات حول الواقعة، تم القاء القبض على شخصين من التشكيل العصابي المكون من أشخاص ليبين الجنسية ومعهم أشخاص من جنسيات أفريقية، وهما المدعو “ا،م،غ” ليبي الجنسية، والأخر يدعى “م،لا،غ” افريقي الجنسية.

وأكدت تحرير المختطفين ؛ وأنه بالاستدلال مع المقبوض عليهما اعترفا بما نسب إليهما من تهم وتم إحالتها إلى الجهات المختصة وجاري البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي.