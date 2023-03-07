باتيلي يقدم لـ”المنفي” إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، قدَّم لرئيس المجلس ” محمد المنفي “، إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وأفاد البيان بأن المنفي أكد، خلال لقاء مع باتيلي اليوم الثلاثاء، دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023، على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي تأكيده أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

ويذكر أن باتيلي أطلق أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير المنصرم، مبادرة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، بالإضافة إلى الدعوة إلى «إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط الليبي .