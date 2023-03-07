مقـــ تــل 4 واصابة آخرين في اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء بمقــتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين إصاباتهم خطيرة نتيجة إشتباكات مسلحة داخل منطقة الصابرية في مدينة الزاوية نتيجة مشكلة بين ابناء عم من عائلة عون.

ولم تشر المصادر إلى مزيداً من التفاصيل بشأن الواقعة .

وفي وقت سابق، شهدت مدينة الزاوية انفلاتاً امنياً، حيث أشارت مصادر محلية، إلى وقوع اشتباكات مسلحة فجر الاثنين، وسط حالة من الاحتقان والتحشيد تشهدها منطقة أولاد عجينة بمدينة الزاوية .

وبحسب شهود عيان، أندلعت الاشتباكات بمنطقة أولاد عجينة في الزاوية بسبب قيام قوة مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفأر” باختطاف شخص من عائلة الشاوش وتسليمه لقوات جهاز الردع الخاصة.