اللواء (444 قتال) يقتحم مقرات تجار الأسلحة والبشر والممنوعات في بلدية القريات

أخبارليبيا24

أعلن اللّواء 444 قِتال اقتحام قوات تابعة له فجرَ اليوم الثلاثاء “26” موقعاً في بلديّة القريات للقبض على مطلوبين في تجارة الأسلحة وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

وأكد اللواء أن عملية الاقتحام تمت بالاشتراك مع إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية وبإشرافٍ مباشرٍ من مكتب النائب العام.

وأشار اللواء إلى أن القوّة تمكنت بعد اشتباكات مع الخارجين عن القانون من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في عدّةِ تُهم منها تجارة الأسلحة و المخدرات وتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والقتل والخطف.

وكان النائب العام الصديق الصور وجَّه بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط المنخرطين في العصائب الإجرامية المنسوب إليها ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر؛ وخطف آحاد الناس لغرض تحقيق منافع مادية؛ وكذلك الفارين من تعقب سلطة التحقيق بمناسبة بحث ما هو منسوب إليهم من واقعات قتل وحرابة.

وأفاد مكتب النائب العام أن عناصر إدارة إنفاذ القانون؛ وجهاز المباحث الجنائيـــــة؛ ومنسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى اللواء (444) قتال باشروا مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة في نطاق بلدية القريات.

وأضاف المكتب، أن مأمورو الضبط القضائي، وعناصر السلطة العامة تمكنوا من ضبط مجموعة من المطلوبين بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومركبات استقوى بها المطلوبين في مقاومة إنفاذ تدابير النيابة العامة.