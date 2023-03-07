منظمة إنقاذ إيطالية تنتشل 105 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة الإنقاذ الإيطالية «إيمرجنسي» إنها انتشلت 105 مهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في الساعات الأولى من صباح أمس.

وكان من بين المهاجرين امرأة حبلى في شهرها السابع، و29 قاصراً، منهم 25 غير مصحوبين بذويهم، حسب صفحة المنظمة على موقع «تويتر»، والتي قالت أيضاً إن سفينة «لايف سابّورت» التابعة لها توجّهت بعد ذلك إلى ميناء برينديزي جنوب شرقي إيطاليا، والذي تم تحديده موقعاً آمناً. ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى هناك بعد غد (الجمعة).

من جهتها، قالت إيمانويل نانيني، من منظمة «إيمرجنسي»، في بيان، إن الزورق الذي يبلغ طوله 12 متراً «كان يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة ويمتلئ بالماء». مضيفةً أن «الموقف كان خطيراً للغاية للملاحة وللأشخاص، الذين كانوا على متن القارب، والبالغ عددهم 105».

وذكرت نانيني أنه «علاوة على ذلك، كانت ظروف البحر تزداد سوءاً». وقارنت نانيني الوضع بحادث تحطم سفينة قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا قبل أكثر من أسبوع، حيث ارتفع عدد القتلى المؤكد في تلك الكارثة إلى 71، بعد أن عثر عمال الإنقاذ على جثة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قبالة منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي. وقد نجا نحو 80 شخصاً من حادث غرق السفينة، لكن لا يزال آخرون في عداد المفقودين.