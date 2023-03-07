متطرقًا إلى سُبل إجراء الانتخابات..عقيلة صالح ونورلاند يبحثا تطورات الأوضاع في ليبيا

العنوان – بنغازي

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتطرق اللقاء الذي عقد في بنغازي بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمانلا، سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأكد صالح، خلال اللقاء على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأبدى رئيس مجلس النواب على استعداد المجلس لتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجراءها.

وشدد صالح، على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.