شبكة تواصل الأحزاب السياسية: تجاهل البعثة لدور الأحزاب في مسار الحل لا يخدم المصلحة الوطنية

ليبيا – أصدرت شبكة تواصل الأحزاب السياسية (حزب الجبهة الوطنية، حزب التغيير، حزب العدالة والبناء، حزب ليبيا النماء، حزب العمل الوطني، حزب تكنوقراط ليبيا) بيانًا لها بشأن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

شبكة تواصل الأحزاب السياسية أكدت على ما جاء في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، بضرورة تجديد شرعية كل المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة، مقبولة النتائج، وبمقومات صحيحة وتوافقات سياسية، قبل نهاية العام الحالي 2023، وهو ما يتوافق مع أهداف ومواقف الشبكة.

ودعت إلى تبني آليات ومعايير واضحة، في كل الاختيارات المتعلقة بمسار الحلّ السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها.

وشددت على أن إصدار التشريعات والقوانين، هو ملكية ليبية كاملة وخالصة، ومن أولويات السيادة الوطنية.

وذكّرت بوجوب المحافظة على ضمان مدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، والتي جاءت من أجلها “ثورة فبراير”.

كما اعتبرت أن تجاهل البعثة الأممية لدور الأحزاب السياسية في مسار الحلّ، لا يخدم المصلحة الوطنية؛ كون الأحزاب أهم أدوات العمل السياسي.

وأشارت إلى أهمية التقدم في مسار إقرار دستور توافقي دائم، وتوحيد المؤسسات السيادية، ومسار المصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة الاحزاب والمكونات الاجتماعية، والمجتمع المدني.

وأبدت شبكة تواصل الأحزاب السياسية استعدادها للمشاركة في تذليل الصعوبات، وبلورة خارطة طريق لها فرص نجاح لإيجاد حلول حقيقية تُخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها في الوقت الرّاهن.

